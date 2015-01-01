В Перми снова пройдёт фестиваль плюшевых медведей Главное событие фестиваля – конкурс «Подружки невесты»

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Фото: Игорь Катаев

В частной филармонии «Триумф» 15-17 сентября пройдёт фестиваль медведей Тедди «ТеддиЕврАзия», организованный частным музеем «Комната плюшевых медведей» и Центром культуры жизни «Жива» при поддержке Министерства культуры Пермского края.

В программе фестиваля выставка-продажа авторских медведей, кукол и других изделий хэнд-мейд, мастер-классы для взрослых и детей, клиника для плюшевых медведей и их друзей, экскурсия на Краснокамскую фабрику деревянной игрушки, экскурсии по городу с посещением памятника «Пермский медведь», экскурсия к границе Европы и Азии, спа-салон «Жива», катание плюшевых медведей на аэролодке, выставка детских фотографий известных пермяков с их любимыми игрушками, показ новой коллекции Лены Стариковой, разнообразные конкурсы и викторины для посетителей.

Главное событие фестиваля — большой конкурс мастеров медведей Тедди «Подружки невесты».

В конкурсе два раздела — «Девичник» и «Мальчишник». Медведи-девочки оцениваются по четырём номинациям: «Гламурный стиль», «Ретро-стиль» (ар-деко, pin up, шебби-шик), «Рустикальный стиль» (эко-стиль, зимний в Рождественском духе, хиппи, русская свадьба), «Уникальный стиль (стимпанк, панк, стиль Барби, вязаная свадьба, love is, «Моя подружка выходит замуж за музыканта», а также всё подобное, на что хватит фантазии авторов).

Медведи-мальчики оцениваются в единственной номинации.

Критерии оценки: внешний вид, соответствие номинации, качество исполнения, яркость образа.

Подробно условия конкурса можно найти в фейсбуке на странице организатора фестиваля Наташи Катаевой — главного специалиста по медведям Тедди в Перми.

Наташа Катаева уже проводила в Перми «медвежий фестиваль» в 2011-2013 годах, тогда он назывался «МедвеDay» и пользовался большой популярностью у зрителей и СМИ. Своё новое начинание «теддистка» с мировым именем надеется сделать ежегодным.

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