На 722 избирательных участках в Прикамье установят системы видеонаблюдения

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

722 избирательных участков в Пермском крае оборудуют камерами видеонаблюдения в день проведения губернаторских выборов, сообщает крайизбирком.

Аналогичными системами видеонаблюдения впервые планируется оснастить и территориальные избирательные комиссии. Кроме того, организаторы выборов должны будут создать в помещениях участковых избиркомов комфортные условия для голосования. Для этого ещё в прошлом году были обновлены все кабины для голосования. Для маломобильных категорий избирателей по поручению губернатора Пермского края главами муниципальных образований продолжается оснащение помещений для голосования элементами доступной среды. Сейчас количество таких участков превышает 55%. При этом председателям ТИК поставлена задача оснастить все помещения трафаретами для голосования слабовидящих избирателей, лупами с подсветкой, плакатами, выполненными увеличенным шрифтом.

Напомним, 22 июня состоялось совещание организаторов выборов Прикамья. Основной темой стало обсуждение подготовки и проведения предстоящих избирательных кампаний.