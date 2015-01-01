Знаменитый композитор напишет музыку для постановки знаменитой пьесы знаменитым режиссёром Театр-Театр определился с планами на начало следующего сезона

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Фото: Константин Долгановский

Первой премьерой сезона 2017-2018 года в Пермском академическом Театре-Театре станет спектакль «Пьяные» по пьесе Ивана Вырыпаева в постановке Марата Гацалова. И режиссёр, и пьеса достаточно известны. Лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска» Марат Гацалов уже бывал в Перми — на фестивале «Текстура» в 2011 году, где получил Гран-при за спектакль «Экспонаты» по пьесе Вячеслава Дурненкова, поставленный в театре города Прокопьевска. Переговоры с Гацаловым художественный руководитель театра-Театра Борис Мильграм вёл давно, но долго не могли определиться с пьесой для постановки.

Выбор пал на пьесу Ивана Вырыпаева «Пьяные», которая уже выдержала немало постановок в России и за рубежом. Наиболее известная версия — в Большом драматическом театре им. Георгия Товстоногова, за которую режиссёр Андрей Могучий и актёрский ансамбль получили «Золотые маски» а 2016 году.

Пьеса рассказывает о, натурально, пьяных людях — не бомжах и алкоголиках, а сильно выпивших по законному поводу и слегка расслабившихся. В ней много ненормативной лексики, но в театре уверяют, что соответствующий закон будет исполнен и все рискованные слова чем-то заменены.

Интересная деталь, которая заинтригует меломанов: музыку к спектаклю напишет авангардный композитор Сергей Невский, знакомый пермякам по февральскому концерту оркестра MusicAeterna и Теодора Курентзиса, где состоялась премьера сочинения Невского Cloud Ground («Облачный граунд»). Театр-Театр, часто обвиняемый в привязанности к музыкальной «попсе», впервые сотрудничает со столь серьёзным композитором.

Следующей премьерой нового сезона будет, разумеется, мюзикл. Борис Мильграм ставит детский музыкальный спектакль «Карлик Нос» — сочинение композитора Лоры Квинт и поэта Николая Денисова. Фрагменты из него уже слышали гости юбилейного вечера Театра-Театра.

Откроется сезон 2017-2018 годов восьмого сентября акцией «Ночь открытых дверей». На «Сцене-Молот» будет показан «Месяц в деревне» (начало в 21:00), а на Большой сцене — мюзикл «Алые паруса», который начнётся без одной минуты полночь.