«Звезда-2005» всё ближе к финалу

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Действующий обладатель Кубка России по футболу среди женских команд совсем не прочь завоевать его в очередной, уже шестой, раз.

Вчера «Звезда-2005» в четвертьфинальном поединке в Азове обыграла местную «Дончанку» 3:0. В составе победителей забитыми голами отметились Анастасия Поздеева (дважды) и Олеся Курочкина.

В полуфинальной серии кубковых матчей 3 августа пермский коллектив встретится с соперницами из московского ФК «Чертаново», другую пару претендентов на почётный трофей составят ЦСКА и «Россиянка».

Кстати, у «Звезды-2005» есть все шансы получить Кубок России на вечное хранение, для этого необходимо стать его обладателем три раза подряд. Напомним, пермские футболистки были сильнейшими в финальных матчах 2007, 2012, 2013, 2015 и 2016 годов!