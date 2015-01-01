В ТОСЭР Чусового появился первый резидент

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ООО «Чусовской завод по восстановлению труб» и Пермский край подписали соглашение об участии в ТОСЭР, пишет «РБК-Пермь» со ссылкой на собственника предприятия.

Предприятие официально получит статус резидента ТОСЭР в моногороде Чусовой 5 июля. Официальное открытие состоится 11 августа.



Накануне «Чусовской завод по восстановлению труб» успешно прошел комиссию министерства социального развития региона. До получения статуса компании осталось лишь получить справку от Сбербанка о «чистоте» инвестиций. Общий их объем составит порядка 1 млрд руб.



Напомним, ранее ООО «Чусовской завод по восстановлению труб» выступало резидентом индустриального парка «Лямино» в Чусовском районе.