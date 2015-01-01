Связисты рассказали о предпочтениях пермских покупателей

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Пермяки в этом году стали чаще посещать торговые центры и активнее пользоваться мобильным интернетом во время шопинга. Об этом сообщили связисты, зафиксировав рост смартфонов, «гуляющих» на территории торговых площадей, и двукратное увеличение интернет-трафика в отдельных торговых центрах.

«Умные» телефоны стали лучшими помощниками в походах по магазинам. По данным аналитиков Nielsen, чаще всего российские покупатели используют смартфоны для сбора информации о товаре: 53% посещают несколько сайтов для поиска наиболее привлекательной цены, а 52% используют общение в соцсетях для принятия решения о покупке. Многие сравнивают цены на выбранный товар в интернете, находясь при этом в торговом зале магазина. Согласно опросам, чаще всего россияне прибегают к помощи «умного» телефона при покупке электроники.

Специалисты оператора проанализировали данные с объектов связи, обслуживающих торгово-развлекательные центры города, и установили интернет-рекордсменов. Объём ежемесячного трафика, скаченного с территории ТРЦ, сравнили с количеством селфи.

Топ-5 самых «качающих» ТРЦ Перми:

1. ТРК «Семья» — 3,2 млн селфи.

2. «Колизей Синема» ул. Куйбышева, 16 — 1,8 млн селфи.

3. «Айсберг» — 1,5 млн селфи.

4. «Алмаз» ул. Куйбышева, 36 — 1,2 млн селфи.

5. «Столица» — 1 млн селфи.

Пётр Козловский, директор Пермского отделения компании «МегаФон»:

— Общение в соцсетях и мессенджерах, селфи из примерочных, а также серфинг в рунете особенно популярен у пермяков по пятницам и в вечернее время. В сравнении с полднем, к 19.00 объём переданных данных в нашей сети с территории торговых центров города возрастает на 50%. На основе анализа мобильной активности абонентов мы расширили покрытие и увеличили ёмкость мобильной сети в торгово-развлекательном комплексе «Семья», чтобы ещё больше людей с комфортом пользовались нашими услугами.

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