Пермская городская станция скорой помощи незаконно заключила девять контрактов

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Специалисты Пермского УФАС провели внеплановую проверку девяти контрактов, заключенных ГБУЗ ПК «Пермская городская станция скорой медицинской помощи» с поставщиками, на оказание транспортных услуг для девяти подстанций: Центральной, Мотовилихинской, Свердловской, Кировской, Орджоникидзевской, Дзержинской, Индустриальной, Гайве и Вышке-2.

Общая сумма контрактов составила порядка 40 млн руб. Как выяснилось, все они были заключены без проведения конкурса.

«Заключение контрактов было необоснованным и нарушает закон о закупках в ч.2 и ч.5 ст.25. Сейчас рассматривается вопрос о привлечении виновных должностных лиц к административной ответственности», — пояснила заместитель начальника отдела контроля закупок Ольга Андрианова.

«Новый компаньон»