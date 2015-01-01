Дмитрий Самойлов занял третье место в рейтинге мэров ПФО

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По данным «Медиалогии», в рейтинге первых лиц столиц субъектов Приволжского федерального округа за май 2017 года третье место занимает глава Перми Дмитрий Самойлов, прибавив за месяц одну позицию. В течение мая СМИ сообщали о том, что глава города отчитался перед думой о работе администрации в 2016 году, а также о том, что в администрации Перми прошло заседание Общественного совета по топонимике.

Дмитрия Самойлова опережает глава Саратова Валерий Сараев, уровень медиаиндекса которого равен 4 740. Отмечается, что высокому показателю индекса Валерия Сараева поспособствовало его поручение ускорить ремонт дорог в Саратове.

Лидером рейтинга стал глава Казани Ильсур Метшин, который ушёл с поста президента казанского футбольного клуба «Рубин». О Метшине (медиаиндекс — 21009,0) в СМИ упоминалось в пять раз чаще, чем о Дмитрии Самойлове.