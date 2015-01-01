Пермский край занял 12 место среди регионов ПФО по уровню газификации территорий

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По степени газификации ПФО среди городов и посёлков городского типа Пермский край имеет процент обеспеченности на уровне 82,7% (12-е место). По уровню газификации нас опережают Саратовская (99,9%), Пензенская (99,6%), Оренбургской (97,8%) области и другие.

По общей степени газификации региона Пермский край оказался и вовсе третьим в списке с конца — 14-е место. Хуже нашего региона обеспеченность газификацией только в Удмуртии (80%), Ульяновской (66,7%) и Кировской (39,6%) областях.

Уровень газификации в сельских территориях Пермского края на уровне 26,6% - предпоследнее место в рейтинге.

Таким образом, за последние годы степень газификации Пермского края не увеличилась. И это несмотря на то, что наш регион является ключевым для «Газпрома» с точки зрения транспортировки газа в центральную часть России и Европу с северных месторождений.

Через Пермский край в общей сложности проходят 15 магистральных газопроводов.

Напомним, попытки по улучшению ситуации предпринимались и неоднократно.

Так, в 2014 году краевые власти совместно с «Газпромом» разработали «дорожную карту» проекта «Расширение использования высокотехнологичной продукции, услуг, программного обеспечения наукоёмких организаций и высших учебных заведений Пермского края, в том числе импортозамещающей, в интересах ПАО «Газпром». Тогда же начала разрабатываться государственная программа «Развитие газоснабжения и газификации Пермского края», которая до 2016 года была не утверждена. В связи с чем, как указывала КСП Пермского края, строительство объектов газификации осуществлялось «Газпромом» без привязки к целям и направлениям социально-экономического развития территории.

В 2016 году КСП, анализируя итоги работы, отметила, что объём инвестиций в строительство объектов газоснабжения на 1 января 2016 года ПАО «Газпром» составил 49,1 млрд руб. (в договоре о сотрудничестве было предусмотрено 27,3 млрд руб.).

В частности, была выполнена реконструкция газопровода-отвода Оханск-Киров (17 млрд руб.), газопровода-отвода Чусовой — Березники — Соликамск-1,2 ( 30,8 млрд руб.), введён в эксплуатацию запасной пункт управления (437,95 млн руб.) и реконструированы системы автоматизированного управления компрессорных станций ( 836,8 млн руб.).

Уровень газификации региона природным газом по состоянию на 1 января 2016 года составил 63,5%. По общему уровню газификации в ПФО край по итогам 2015 года находился на 11-м месте из 14 субъектов РФ и значительно отставал от регионов-конкурентов по уровню газификации в сельской местности (31%).

«Вас убеждают, что за газификацию отвечают региональные власти. Зная вопрос изнутри, я говорю — это не так. К кому вы идёте, чтобы подключить дом к газу? Кто должен строить газопроводы? Кому вы платите? И здесь встаёт вопрос эффективности! Цифры говорят сами за себя. Пермский край в тройке лидеров, но только с конца», — считает руководитель управления контроля ТЭК ФАС России Дмитрий Махонин.