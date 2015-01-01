Краевые депутаты отказались возвращать прямые выборы глав муниципалитетов

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Ранее на заседании профильного комитета данная инициатива уже подвергалась критике.

Сегодня, 22 июня, на пленарном заседании Законодательного собрания рассматривалось соответствие законодательству вопроса регионального отделения партии «ПАРНАС» о проведении референдума по проекту закона о прямых выборах глав муниципалитетов.

21 июня, на заседании комитета по государственной политике и местному самоуправлению заксобрания Прикамья авторы инициативы получили негативный отзыв от начальника государственно-правового управления (ГПУ) Оксаны Ходоровой. Она пояснила, что законопроект о проведении референдума не учитывает правовые последствия, не подразумевает отклонение действующего на территории Пермского края закона, который определяет порядок избрания глав (№401-ПК). Ходорова также отметила, что в проекте ПАРНАСа не сформулирован вопрос и ответ для бюллетеней голосования на референдуме. Кроме того, авторам предложения было предложено доработать свой законопроект.

«Проектом постановления комитета предлагается вопрос, выносимый на референдум, признать несоответствующем ст. 12 ФЗ «О гарантиях избирательных прав и прав участия в референдуме граждан Российской Федерации» и ст. 11 закона «О референдуме Пермского края», — заявил во время выступления депутат Александр Бойченко.

Инициатива была отклонена почти единогласно — 51 «за» и двое воздержались.