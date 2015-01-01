В Перми почтили память погибших Героев

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Сегодня, в День памяти и скорби, глава Пермского края Максим Решетников принял участие в церемонии возложения венков к мемориалу «Скорбящая» в Перми на Егошихинском кладбище, где покоятся останки 2223 бойцов и командиров Красной Армии. В ритуале воинской славы приняли участие руководитель Федарльного дорожного агентства Роман Старовойт, глава Перми Дмитрий Самойлов, представители депутатского корпуса, общественных и религиозных организаций края.

Важной частью церемонии стало награждение посмертно Орденом Мужества младшего сержанта Ильдуса Кучукбаева, который погиб 24 марта 2017 года при нападении на военный городок в Чеченской республике. Глава Прикамья Максим Решетников вручил награду родителям героя — Зиннату Салимовичу и Фание Файзамовне.

Максим Решетников, глава Пермского края:

— Мы собрались в этот день памяти и скорби, чтобы вспомнить наших земляков, соотечественников, которые отдали жизни, защищая свою страну. К сожалению, сражения и сегодня продолжаются, наши земляки защищают страну от терроризма. Три месяца назад погиб Ильдус Кучукбаев. Сегодня у меня очень почетная, но очень печальная миссия — вручить «Орден мужества» родителям. Сложно что-то говорить в этот момент, хотелось бы только сказать вам спасибо за то, что воспитали такого сына. Он выполнил вместе с товарищами свой долг до конца. Это пример для всех мальчишек, которые сейчас растут, пример для всех нас. И знак того, что наша земля по-прежнему рождает сильных и мужественных людей, любящих свою родину.

От руководства войск Национальной гвардии родителей героя поблагодарил начальник Пермского военного института войск национальной гвардии Российской Федерации, генерал — майор Владимир Федорович Купавский.

После награждения под звуки Пермского губернского военного оркестра Максим Решетников, члены официальных делегаций и ветераны Великой Отечественной войны возложили венки и цветы.

Источник — пресс-служба администрации Пермского края