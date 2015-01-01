Экс-чиновник Пермской администрации получил за взятку четыре года колонии строгого режима

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Суд вынес приговор бывшему первому заместителю департамента земельных отношений администрации города Перми Павлу Пахунову, который признан виновным в получении крупной взятки.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР России по Пермскому краю, чиновник предложил индивидуальному предпринимателю помощь с предоставлением земельного участка и потребовал за это 525 тыс. руб. Получить взятку он рассчитывал через посредника. Предприниматель сообщил об этом в правоохранительные органы, после чего и чиновник, и посредник были задержаны.

Суд приговорил виновного к четырем годам лишения свободы и штрафу в размере 1 млн 575 тыс. руб. Кроме того, на два года и шесть месяцев он лишён права заниматься определённой деятельностью. Дело в отношении посредника рассматривается.