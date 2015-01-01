В преддверии ЧМ по футболу в ПФО сменился начальник управления на транспорте МВД России

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21 июня в Нижнем Новгороде состоялось официальное представление начальника управления на транспорте МВД России по ПФО, полковника полиции Александра Бережного.

Александр Бережной отметил, что основная его задача на новом посту — противодействие экстремистской и террористической деятельности, обеспечение безопасности и комфортного перемещения граждан на объектах транспорта, особенно в период подготовки и проведения Чемпионата мира по футболу в 2018 году.

Напомним, управление на транспорте МВД России по ПФО дислоцируется в 21 регионе России, в том числе и в Перми. В оперативном обслуживании линейных подразделений управления находится Куйбышевская, Горьковская железные дороги, проходящие через Пермский край, а также аэропорт «Большое Савино».

Прежний начальник управления на транспорте МВД России по ПФО, генерал-лейтенант полиции Владимир Берглезов был освобождён от должности 9 марта этого года.



