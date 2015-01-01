Глава крайизбиркома и краевой омбудсмен призвали участников предвыборной кампании к взаимному уважению

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Председатель избирательной комиссии Игорь Вагин и уполномоченный по правам человека в Пермском крае Татьяна Марголина обратились к участникам выборов губернатора Пермского края, которые пройдут 10 сентября. Они призвали участников отказаться от «чёрного пиара» и решать конфликты исключительно в правовом поле.

«На старте кампании по выборам губернатора Пермского края призываем всех участников избирательного процесса к политкорректности, взаимному конструктивному диалогу, уважению к оппонентам, избирателям, организаторам выборов и их мнению, — говорится в тексте обращения. — Традиционно Пермский край — территория честных и открытых выборов. Выражаем надежду, что все участники избирательного процесса продолжат эти традиции».