Пермское отделение «Яблока» отменило конференцию, где должны были выбрать кандидата на выборы губернатора

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Конференция пермского отделения партии «Яблока», запланированная на 24 июня, не состоится, пишет Ura.ru со ссылкой на слова лидера партии Григория Явлинского.

По словам Явлинского, конференция регионального отделения не состоится, так как претендента на выдвижение на губернаторские выборы в Прикамье нет.

Напомним, ранее о партийной конференции «Яблока» сообщила на своей странице в Facebook депутат Пермской гордумы Надежда Агишева.

Выдвижение кандидатов на выборы губернатора Пермского края продлится до 29 июня.

О своём участии в выборах губернатора уже заявили координатор реготделения, руководитель парламентской фракции Олег Постников (ЛДПР), врио губернатора Пермского края Максим Решетников («Единая Россия»), адвокат Ирина Филатова (КПРФ) и Андрей Степанов («Патриоты России»).

«Новый компаньон»