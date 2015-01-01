Обзор пермской городской газеты «Пятница» от 23 июня

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Большой сад для маленьких пермяков. В Перми продолжают открываться новые детские сады. Главы Прикамья и Перми посетили один из них — «Конструктор успеха», построенный в правобережной части Дзержинского района краевой столицы. После ввода в эксплуатацию новый детсад примет 360 детей, среди которых будут и ребята с ограниченными возможностями здоровья.

По заслугам и честь. Глава региона наградил лучших работников социальной отрасли.

На страже здоровья. В Прикамье объявили имена победителей конкурса «Врач года».

Управляй и предлагай. Новый пермский интерактивный проект набирает обороты.

Тише едешь — дальше будешь. Поездки по городу нынешним летом лкчше планировать заранее.

Повод для гордости. Пермская набережная полностью преобразится.

С новым тарифом — без долгов. Пермякам советуют погасить имеющуюся задолженность за электроэнергию.

Эра массового спорта. В Перми прошёл I Межрегиональный фестиваль дворового спорта «Детский спорт».

Театр для всех. В ближайшие выходные пермяков ждут яркие шоу в рамках большого летнего фестиваля «Пермский период».

Посикунчики в помощь. В Перми стартовал исследовательский автопробег «Маршрутами Великой Северной экспедиции».

Оторвись от земли — дотянись до неба. В Кунгуре начинается неделя фестиваля воздухоплавания «Небесная ярмарка».

Обратно в детство. Юные пермяки, победившие рак, вернулись из «Арт-экспедиции».

Точка притяжения. Выставочные площадки фестиваля «Сезон искусств» на городской набережной продолжат свою работу до конца лета.

«Суббота на набережной». Афиша городского проекта.

Отдохнём хоть часок. Программа мероприятий в рамках акции «Час на природе».

Газета «Пятница» выходит тиражом 110-150 тыс. экземпляров и распространяется бесплатно.

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