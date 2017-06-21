В Перми дополнительно отремонтируют дороги на 100 млн руб.

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В рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» в 2017 году в Перми будут отремонтированы дополнительно восемь объектов на 100 млн руб. Эти средства удалось сэкономить в ходе распределения подрядов в крае. Об этом стало известно на совещании, посвящённом реализации проекта «Безопасные и качественные дороги», которое сегодня провели министр транспорта РФ Максим Соколов и руководитель Федерального дорожного агентства Роман Старовойт совместно с главой Пермского края Максимом Решетниковым.

Как рассказал Максим Соколов, цель проекта — приведение дорог в надлежащее состояние и снижение количества аварий. В целом, сегодня по 75% объектов, вошедших в программу, заключены контракты с подрядчиками. Министр напомнил, что строительный сезон в разгаре и необходимо приступать к работам. Также он предупредил, что министерство совместно с Федеральным дорожным агентством будет проверять качество выполнения работ, и если будут обнаружены нарушения — средства, выделенные из федерального бюджета, будут перераспределяться.

Он напомнил: если дороги перекрываются на время проведения работ, необходимо подумать о перераспределении трафика, чтобы меньше неудобств причинить жителям России. Максим Соколов подчеркнул, что важно слышать обратную связь от граждан по вопросам, связанным с дорожным ремонтом и строительством.

Заместитель руководителя Федерального дорожного агентства Игорь Астахов поделился впечатлениями о ходе дорожных работ по проекту «Безопасные и качественные дороги» в Пермском крае.

«Мы выезжали на шоссе Космонавтов — это одна из магистральных артерий города Перми. Совместно с представителями Пермской агломерации и Министром транспорта Пермского края проинспектировали ход работ. Подрядные организации доложили о том, какие технические решения были приняты при проектировании работ. Надо сказать, что качеством я удовлетворён», — отметил Игорь Астахов.

Всего в Пермской городской агломерации в рамках федеральной программы ремонтируется 79 дорог.

Как сообщил Максим Решетников, в 2017 году в программу будут внесены дополнительно ещё восемь объектов, средства на которые в Пермском крае сэкономили при распределении контрактов. Сумма на ремонт этих объектов составит 100 млн руб.

«В мае, когда заключили все контракты на ремонт дорог, появилась экономия, согласовали перечень восьми дополнительных объектов, которые успеем сделать в этом году. Отрадно, что субъекты, которые имеют экономию, могут сделать больше, вместо того, чтобы возвращать деньги в федеральный бюджет. Будут отремонтированы объекты в Перми, Добрянке и Краснокамске», — рассказал Максим Решетников.

В рамках реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» 30 млрд руб. распределяется между бюджетами 34 субъектов Федерации. На развитие дорожной сети Пермской городской агломерации наш регион получил 1 млрд руб. В состав Пермской городской агломерации входят город Пермь, Пермский, Добрянский и Краснокамский районы.

До 2018 года в рамках реализации проекта запланирован ремонт дорог федерального и регионального значения в Пермской городской агломерации, мероприятия по ликвидации очагов аварийности, оборудование пешеходных переходов. После 2018 года программой предусмотрены строительство и реконструкция дорог, установка дополнительных комплексов фото-видеофиксации, устройство освещения.

Источник — администрация губернатора Пермского края