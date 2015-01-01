В 2021 году откроется мост через Чусовую

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Сегодня между Пермским краем и «Пермской концессионной компанией» (входит в группу ВТБ) подписано концессионное соглашение о строительстве моста через реку Чусовая. На подписании присутствовал министр транспорта РФ Максим Соколов.

Строительство моста через реку Чусовая и подходов к нему — крупнейший проект государственно-частного партнёрства в дорожном строительстве. В рамках соглашения «Пермская концессионная компания» обязуется построить новый мост через Чусовую, провести капремонт существующего моста, построить и реконструировать существующие подъезды к мостовым переходам. В результате край получит современную скоростную дорогу с расчётной скоростью движения по мосту 100 км/ч. Затем построенный объект останется на содержании концессионера на период действия соглашения.

«Подписание соглашения — знаковое событие для всей транспортной отрасли. Обеспечение связи и комфортного транспортного выхода из Пермского края является федеральной задачей по обеспечению связности регионов, сквозного грузового и пассажирского трафика. В отрасль приходят частные инвесторы на строительство сложных и долговременно окупаемых проектов. Это говорит о зрелости отрасли, об умении команды Пермского края структурировать проекты государственно-частного партнёрства. Необходимо как можно быстрее начать работы по этому проекту», — отметил Максим Соколов, комментируя заключенное соглашение.

Максим Решетников сообщил, что новый мост через Чусовую закончит формирование инфраструктуры обхода Перми. Улучшение транспортной ситуации почувствуют жители Перми и Добрянского района, также дорога будет иметь значение для северных территорий — Соликамска, Березников. Вкупе с реконструкцией дороги Полазна-Чусовой и строительством обхода города Чусовой новый мост сформирует мощный транспортный коридор в направлении Кизеловского угольного бассейна. Глава Пермского края подчеркнул, что проект стал возможным благодаря поддержке министра транспорта РФ.

«Условия соглашения долго прорабатывались. Было принципиально оставить полномочия по управлению проектом региону. Мы нашли такую форму, когда все вопросы о платности дороги будут решаться на региональном уровне, и при этом интерес ВТБ сохраняется. Для жителей Перми и края пользование дорогой будет бесплатным. Платной дорога будет только для транзитного грузового транспорта», — отметил Максим Решетников.

Общая стоимость строительства и реконструкции объекта составит более 14 млрд руб., 9,6 млрд руб. будет выделено из федерального бюджета, 3 млрд руб. вложит концессионер, часть средств оплатит региональная казна. Планируется, что новый мост через Чусовую будет построен к концу 2021 года.

Источник — администрация губернатора Пермского края