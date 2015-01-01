Ольга Антипина: «Короткие деньги дешевле длинных» Вице-премьер краевого правительства представила отчёт об исполнении бюджета за 2016 год

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Ольга Антипина

Фото: Константин Долгановский

Сегодня, 21 июня, прошло очередное заседание комитета Законодательного собрания Пермского края по промышленности, экономической политике и налогам.

На заседании прозвучал отчёт об исполнении бюджета Пермского края за 2016 год.

Несмотря на то, что доклад был подготовлен на 35 минут, за неимением такого времени, вице-премьеру краевого правительства Ольге Антипиной пришлось уложиться в 15 минут.

«Вы говорите только хорошее», — сказал кто-то за столом.

Действительно, в основном прозвучали положительные тенденции. В частности, прозвучали показатели программ социально-экономического развития, большая часть выступления была посвящена бюджету, потому что основной вопрос — это исполнение бюджета.

Действие программы социально-экономического развития региона закончилось в 2016 году. Из них 56 показателей — это показатели, влияющие на доходную часть бюджета. При этом 2016 и 2015 годы были неблагоприятными по мировым ценам на основные товары, которые поставляются из Пермского края — снизились цены на нефть, калийные удобрения и алюминий. Повысилась стоимость заимствований для предприятий, что повлияло на то, что в 2015 году почти в два с половиной раза сократился объём кредитования наших предприятий, в 2016 году объём кредитов вырос, но совсем ненамного. Прибыль от предприятий за 2016 год выросла, и она росла во всех отраслях промышленности. Доля убыточных предприятий снизилась.

«Пермский край по младенческой и материнской смерти находится в зоне ниже, чем средний показатель по РФ. Продолжительность жизни растёт темпами выше, чем в среднем по РФ, но «вместе с тем, мы видим, что пока в Пермском крае продолжительность жизни ниже, чем в среднем по России. И это тоже цель, к которой мы должны стремиться», — комментирует Ольга Антипина.

Заметно увеличилось производство алкогольной продукции. В два раза повысились ставки по акцизам. Объём уплаченного налога вырос на 9,7%, и это выше уровня инфляции, что говорит о росте официальной заработной платы. Расходы краевого бюджета выросли на 1,2% и составили почти 106 млрд руб., большая часть расходов осуществлялась по программному принципу.

Когда зашла речь об исполнении бюджета в государственных программах, Ольга Антипина пояснила, что основные расходы бюджета за прошлый год были связаны с социальными расходами. Также был поднят вопрос о текущем кредитовании, у Пермского края оно не годовое, а краткосрочное. На что депутат краевого парламента Юрий Борисовец отметил:

«У нас нет необходимости в годичном кредитовании, потому что мы ничего не делаем за бюджетные деньги. Если делать анализ, то у нас всё хорошо, так как мы сократили программу, меньше заимствуем, ничего не строим, культуру не развиваем. Предприятия сработали хорошо, никаких значимых вещей на территории Пермского края не происходит».

Основные характеристики краевого бюджета выглядят следующим образом: доходы составили почти 105 млрд руб., расходы — 106 млрд руб., дефицит составил порядка одного миллиарда рублей.

Антипина пояснила, что это связано с тем, что «короткие деньги дешевле длинных». Оперативное заимствование бюджету обходится дешевле, и хотя минфин РФ в своей оценке исходит из того, что у субъектов РФ должны быть длинные долги, считают, что это устойчивее, чем заём коротких кредитов. Но, учитывая тот объём средств, который привлекается, Ольга Антипина отмечает, что мы прекрасно справляемся короткими деньгами.

Был вопрос о том, какой же денежной политики придерживаться Пермскому краю в будущем.

«Пермский край не исключение среди других регионов РФ, но надо понимать, что те долги, которые есть в таких республиках, как в Татарстане (где долг порядка 100 млрд руб.), эти долги достаточно легко реструктуризовать. Если бы нам давали такие деньги, мы бы не задумываясь, брали и направляли на развитие, но эти кредиты даются под международные мероприятия. В Калужской области иная ситуация, там объём коммерческого долга значительный, используются ценные бумаги, кредиты привлечены на строительство инфраструктуры для индустриальных парков. Думаю, что под такие вещи, конечно, надо брать длинные кредиты. Если у нас задача будет именно такая, то мы тоже будем пользоваться этими инструментами», — пояснила она.