Комитет по госполитике отклонил инициативу о возврате прямых выборов глав муниципалитетов

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Фото: Константин Долгановский

Сегодня, 21 июня, состоялось заседание комитета по государственной политике и местному самоуправлению заксобрания Пермского края, где депутаты выступили против принятия инициативы партии ПАРНАС, предлагающей провести в Прикамье референдум по возврату прямых выборов глав муниципалитетов.

В частности, начальник государственно-правового управления Оксана Ходорова пояснила, что законопроект о проведении референдума не учитывает правовые последствия, не подразумевает отклонение действующего на территории Пермского края закона, который определяет порядок избрания глав (№401-ПК). Ходорова также отметила, что в проекте ПАРНАСа не сформулирован вопрос и ответ для бюллетеней голосования на референдуме.

«Лично для меня существует правовая неопределённость законопроекта: приводятся общие нормы конституции, но в Пермском крае есть свои процедуры принятия законов. Непонятно, как нужно подготавливать законопроект ко второму чтению. Я не против вашего предложения, но предлагаю доработать законопроект, прописать азы процедуры принятия законопроекта. Считаю, что необходимо сформулировать чёткий вопрос для участников референдума», — говорит Оксана Ходорова.

Председатель комитета Александр Бойченко предложил создать рабочую группу по рассмотрению вопроса о внесении изменений в законопроект в индивидуальном порядке с государственно-правовым управлением.

«Перспектив на проведение референдума не осталось. Комитет высказался против законопроекта, и депутаты, вероятно, также поддержат решение комитета. Мы не согласны с заключением государственно-правового управления, поэтому будем оспаривать его в суде. Законопроект соответствует краевому и федеральному законодательству, и доводы, которые проводит государственно-правовое управление, я считаю несостоятельными. Изменение формулировки вопроса для референдума и создание рабочей группы не изменит судьбу законопроекта по политическим причинам», — комментирует представитель инициативы активист Виталий Ковин.

Напомним, 23 мая реготделение ПАРНАСа внесло в крайизбирком проект закона Пермского края «О порядке избрания глав городских округов, глав муниципальных районов в Пермском крае на муниципальных выборах на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании и их месте в системе органов местного самоуправления».

Суть законопроекта заключается в том, чтобы все главы городских округов и муниципальных районов в крае (кроме ЗАТО Звёздный) избирались жителями напрямую.

Представлять инициативную группу, помимо членов совета регионального отделения партии Михаила Касимова и Валентина Мурзаева, будут гражданские активисты Виталий Ковин и Георгий Шабанов.

Ранее, в начале апреля, участники пермской коалиции «За прямые выборы» обратились к врио губернатора Пермского края с предложением — внести поправки в действующий «Закон о выборах губернатора Пермского края». Они предложили разрешить самовыдвижение кандидатов, снизить количество подписей муниципальных депутатов с 6 до 5%, а также снизить количество муниципалитетов, где кандидат должен собрать подписи. Сейчас муниципальным депутатам необходимо собрать их не менее чем с ¾ территорий края. Этот критерий предлагалось изменить на «не менее чем в ¼ муниципалитетах края».

Кроме того, предлагалось вернуть прямые всенародные выборы глав районов, городских округов и глав городских поселений. Для этого планировалось провести общекраевой референдум и для этого собрать не менее 42 тыс. подписей от жителей Прикамья в поддержку инициативы. Референдум предлагалось провести одновременно с выборами губернатора Прикамья — 10 сентября этого года.



