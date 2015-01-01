Акционеры «Уралкалия» решили не выплачивать дивиденды по итогам 2016 года

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20 июня 2017 года в Березниках состоялось годовое общее собрание акционеров ПАО «Уралкалий».

Акционеры избрали совет директоров компании, в который вошли Дмитрий Коняев, Дмитрий Лобяк, Люк Мане, Дмитрий Мазепин, сэр Роберт Маргеттс, Дмитрий Осипов, Пол Остлинг, Димитрий Татьянин и Сергей Чемезов.

Акционеры приняли решение не выплачивать дивиденды по итогам 2016 года и утвердили внешних аудиторов компании на 2017 год: ЗАО «Делойт и Туш СНГ» в качестве аудитора отчётности компании, подготовленной в соответствии с МСФО, а также ФЗ «О консолидированной финансовой отчётности», и АО «Энерджи Консалтинг» в качестве аудитора отчетности компании, подготовленной в соответствии с РСБУ.

Также общее собрание акционеров избрало ревизионную комиссию, одобрило ряд сделок с заинтересованностью и крупную сделку (совокупность взаимосвязанных сделок), сообщает пресс-служба компании.

«Новый компаньон»