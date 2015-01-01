Пермские подстанции скорой помощи получили 25 новых автомобилей

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Фото: Константин Долгановский

Автопарк пермских «скорых» пополнится 52 новыми автомобилями. Во вторник первые 25 машин представили главе Пермского края Максиму Решетникову.

«2/3 потребности в машинах «Скорой помощи» в Перми удовлетворены, на оставшуюся 1/3 тоже будет объявлен аукцион. В обновлении нуждается медицинский автопарк не только в Перми, но и во всём крае. В Перми действует модель с аутсорсингом, в районах транспорт зачастую принадлежит самим больницам. При этом машины там используются и для транспортировки больных, поэтому необходимо увеличивать число автомобилей, чтобы медицинская помощь на всей территории Пермского края была качественной и доступной», — отметил глава региона.

По условиям конкурсной документации, машины «Скорой помощи» должны использоваться не больше пяти лет на протяжении всего срока контракта, который действует с 1 июля 2017 по 1 декабря 2019 года. ООО «Феникс Менеджмент» поставило пермским подстанциям новые машины, которые полностью соответствуют требованиям ГОСТа. 16 новых машин будут обслуживать Центральную подстанцию скорой медицинской помощи, 15 поступят в Мотовилихинскую, 12 — в Свердловскую и девять — в Дзержинскую. Общая сумма договора составила более 352 млн руб.

«В салоне автомобиля имеется тройное освещение, машины оборудованы дублирующей системой электроснабжения на 220 и 12 Вольт. Все кресла в салоне и кабине оборудованы трёхточечной системой крепления ремнями безопасности. Все машины имеют фароискатели на электронном управлении. Такого мы давно уже не видели, будем учиться работать с ними», — поделился впечатлениями от новых автомобилей заведующий Свердловской подстанцией скорой медицинской помощи Александр Болотов.

Максим Решетников поручил Министерству здравоохранения Прикамья подготовить перечень медицинских учреждений края, которые нуждаются в обновлении или дополнении автопарка. Работа по обновлению парка машин скорой помощи продолжится. Министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок проведёт повторный аукцион на поставку автомобилей в другие районы Перми. Он будет объявлен в ближайшее время. Во время конкурсных процедур жителям этих районов скорая медицинская помощь, в том числе специализированная, будет оказываться в полном объёме.

Источник — администрация губернатора Пермского края

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться