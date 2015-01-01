В связи с закрытием Северной дамбы изменен режим работы ряда светофоров

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Пермская дирекция дорожного движения ведет системную работу по увеличению пропускной способности улиц, на которые перераспределились потоки транспорта с Северной дамбы. Для этого был перенастроен ряд светофорных объектов.

Как сообщили в МКУ «Пермская дирекция дорожного движения», подготовка к закрытию дамбы велась заблаговременно. Так, 17 июня был перенастроен светофор на пересечении улиц Крупской и бульвара Гагарина, изменилось здесь и движение по полосам, теперь повороты с улицы Крупской на улицу Уральскую и обратно разрешены с двух полос, а не с одной, как было ранее.

На светофорах на пересечении улицы Уральской с улицами Братьев Вагановых и Работницы увеличено время поворота налево и время выезда с улицы Братьев Вагановых. Отключен светофор на пересечении улиц Лифанова и Уральской, что позволило повысить пропускную способность улицы Лифанова.

По итогам мониторинга на пересечении бульвара Гагарина с улицами Революции и Макаренко настроены утренний и вечерний режимы работы. Так, сокращено время движения транспорта со стороны улицы Патриса Лумумбы. В утренний час пик увеличено время проезда со стороны площади Дружбы и по улице Макаренко по направлению к центру города. В вечерний час пик максимально увеличено время выезда с улицы Революции в сторону Мотовилихинского района. Также теперь с бульвара Гагарина разрешен поворот на улицу Революции с обеих полос.

Дополнительно увеличено время выезда с улицы Ушинского в сторону Южной дамбы.

С ГИБДД достигнуты договоренности о дежурстве экипажей на самых напряженных перекрестках в центре города: улицы Революции с улицами Николая Островского, Сибирской, Комсомольским проспектом, Комсомольского проспекта с улицей Пушкина.

Такие меры позволили сократить заторы на бульваре Гагарина, улицах Ким, Тургенева, Макаренко, а также на Средней дамбе. Свободным остается проезд по Южной дамбе.

При заместителе главы администрации Перми Анатолии Дашкевиче проходят ежедневные совещания, где анализируются результаты мониторинга дорожного движения и принимаются решения по перенастройке светофоров или регулировке движения в ручном режиме.

Сами ремонтные работы на дамбе ведутся в круглосуточном режиме. Подрядчик уже разобрал трамвайные пути, убрал старые рельсы, сейчас продолжается вывозка шпал и разобранной дорожной одежды, также ведется прокладка первого футляра на сети водопровода.

По сообщению пресс-службы администрации г. Перми