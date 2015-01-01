В Прикамье два инспектора ГИБДД оштрафованы за нарушение правил дорожного движения

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Как сообщает Пермская краевая прокуратура, сотрудники ДПС при исполнении служебных обязанностей остановили автомобиль, в котором находился ребёнок, не пристёгнутый ремнями безопасности, и потребовали от водителя предоставить документы. Когда водитель отказался это выполнить, было решено доставить его вместе с ребёнком в отделение ГИБДД на патрульном автомобиле.

Однако экипаж патрульных инспекторов нарушил требования правила дорожного движения. В частности, ребёнок не был пристёгнут и находился на коленях инспектора. Не пристегнулся ремнями безопасности и сам инспектор.

Данный факт был зафиксирован камерой видеорегистратора патрульной автомашины, а также показаниями свидетеля.

По итогам проверки, начальнику ОМВД России по Чердынскому району внесено представление.

Сотрудники ГИБДД получили предупреждение и были оштрафованы.

К административной ответственности привлечён и водитель машины.





«Новый компаньон»