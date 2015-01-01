Краевая избирательная комиссия подписала соглашение с МФЦ

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20 июня председатель избирательной комиссии Пермского края Игорь Вагин и руководитель КГАУ «Пермский краевой многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Игорь Никитин подписали соглашение о взаимодействии. Соглашение направлено на реализацию прав избирателей проголосовать на предстоящих выборах губернатора Пермского края 10 сентября 2017 года по месту нахождения.

Теперь чтобы проголосовать на любом удобном избирательном участке, избирателю достаточно не ранее чем за 45 и не позднее чем за пять дней до дня голосования подать соответствующее заявление. Заявления принимаются через пункты приёма заявлений, территориальные избирательные комиссии и через любой МФЦ, работающий на территории Прикамья.

В многофункциональных центрах данная услуга будет определена как приоритетная и включена в перечень услуг МФЦ с использованием электронной очереди. Кроме того, краевой избирком и МФЦ проведут совместное обучение для операторов, осуществляющих приём заявлений от граждан о включении в список избирателей по месту нахождения.

«Новый компаньон»