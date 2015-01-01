Медицинская помощь в поликлиниках Пермского края стала доступнее

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Накануне, 20 июня, на заседании краевого правительства обсуждались результаты проекта «Новая поликлиника». В 12 поликлиниках, вошедших в «пилотный проект», внесены изменения в организацию работы, что позволило сделать медицинскую помощь доступнее.

Глава Пермского края Максим Решетников отметил, что проблемы отрасли известны всем: очереди, нехватка специалистов.

«Суть новаций: организовать работу так, чтобы не менее 50% времени врача тратилось на приём пациентов. Для этого открыты кабинеты неотложной доврачебной помощи. Организована навигация для пациентов, внесены изменения в работу регистратур. Месяц назад обсуждались первые итоги в медицинском сообществе и сейчас врачи приступили к тиражированию этого опыта. Хочу отметить, что результатов удалось достичь без вложения дополнительных средств, грамотно распоряжаясь ресурсом, который есть», — продолжил Максим Решетников.

Министр здравоохранения Пермского края Вадим Плотников рассказал, что проект «Новая поликлиника» стартовал в начале апреля, в нём принимают участие 12 поликлиник из девяти муниципальных образований. К поликлиникам, участвующим в пилотном проекте, прикреплено более 630 тыс. человек.

В кабинетах доврачебного приёма пациентов встречает фельдшер или медсестра, которые могут выписать справку или рецепт, осмотреть человека с неясными симптомами и выдать резервную бирку к нужному врачу. Участковых терапевтов обязали записывать граждан на повторный приём или консультацию узкого специалиста со своего компьютера, не отправляя людей в регистратуру.

Также введён жёсткий контроль выполнения планового количества посещений (увеличение интенсивности труда). Созданы кабинеты неотложной помощи, куда из регистратуры направляют граждан, которым требуется осмотр врача, но они не записаны на приём. Внедрена система мониторинга работы врача в «Электронной регистратуре», что даёт усиление контроля внутри лечебного учреждения.

Длительность ожидания записи к врачу уменьшилась с 7-14 дней до одного дня. Доля пациентов, принятых по предварительной записи, увеличилась на 40-50%. Доля записанных через call-центры также увеличилась на 4-7%.

Администраторы встречают и направляют пациентов к нужным специалистам. Внедрены элементы электронного документооборота, в результате врачи стали тратить меньше времени на оформление бумажных документов. В то же время во многих поликлиниках электронные системы требуют модернизации.

Максим Решетников поручил министру информационного развития и связи Павлу Шевырову и министру здравоохранения оснастить поликлиники края современными электронными системами для регистрации пациентов и ведения медицинских карт.

Комментируя итоги заседания правительства, Вадим Плотников добавил, что изменения затронут и внутреннее пространство поликлиник.

«Мы не ограничиваем работу управленческими решениями, о которых сегодня шла речь на заседании правительства. Будем менять внутреннюю среду в поликлиниках. Навигация должна быть ненавязчивой и понятной всем: и пенсионеру, и молодому человеку. Будут переоборудоваться регистратуры, места ожидания, постараемся сделать поликлиники более комфортными, приятными», — пояснил Вадим Плотников.

Главный врач городской больницы Лысьвенского городского округа Светлана Клементьева рассказала, что в поликлинике в Лысьве ввели администратора, который направляет пациентов к нужным специалистам, увеличили время приёма врача до пяти часов, открыли кабинеты доврачебной помощи, выдачи справок и направлений.

«Благодаря таким организационным мероприятиям удалось ликвидировать очереди. Изначально время ожидания записи к врачу составляло до 9-14 дней, на сегодняшний день есть свободные бирки. Работу мы упорядочили, в том числе и при оказании неотложной помощи на дому», — отметила Светлана Клементьева.

Источник — администрация губернатора Пермского края