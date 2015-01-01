В Перми из-за пробок на Средней дамбе перенесли автобусную остановку

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Как сообщает пресс-служба администрации Перми, с 21 июня временно перенесена остановка «Улица Макаренко» для автобусных и троллейбусных маршрутов с целью сокращения времени заторов на бульваре Гагарина.

Остановка будет перенесена за перекрёсток бульвара Гагарина и улицы Макаренко. На ней будут останавливаться автобусные маршруты №13, №18, №27 и троллейбусные маршруты №8 и 10 в направлении «Пермской ярмарки».

Напомним, в понедельник утром, 19 июня, на подъезде к Средней дамбе в Мотовилихинском районе Перми возникли большие пробки в связи с закрытием Северной дамбы на реконструкцию. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», пробка протяжённостью более 2 км образовалась с бульвара Гагарина до ул. Макаренко и на ул. Революции от пересечения с ул. Островского.

«Новый компаньон»