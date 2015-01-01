В Перми пройдёт акция «Свеча Памяти»
22 июня
Перед началом акции все желающие получат специально изготовленные свечи с георгиевской ленточкой.
На площади будет звучать музыка военных лет, а пермские актёры прочитают письма с фронта.
Собравшиеся почтят память погибших минутой молчания, а затем пермяки выложат свечи по контуру надписи «Клянёмся помнить».
В прошлом году участниками памятного мероприятия стали 600 человек.
Мемориальную акцию третий год организует региональное отделение партии «Единая Россия» совместно с «Молодой Гвардией Единой России» Пермского края. В этом году партнёрами мероприятия выступили Пермский академический Театр-Театр и АНО «Краски жизни».
Источник — пресс-служба регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Пермского края