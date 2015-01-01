Школьники Прикамья впервые отпразднуют выпускной вместе

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

В Пермском крае завершились госэкзамены, школы готовятся к выпускным вечерам. Как сообщил на заседании правительства глава края Максим Решетников, в этом году в регионе оканчивают школу более 11 тыс. выпускников. Одиннадцатиклассники достойно сдали ЕГЭ — почти каждый восьмой школьник набрал 225 баллов и выше (всего — полторы тысячи 225-балльников). 730 человек, или каждый 15-й выпускник, — золотые медалисты.

«Это очень достойный результат, по праву можем гордиться нашими выпускниками», — отметил Максим Решетников

Как рассказала министр образования Пермского края Раиса Кассина, школьный краевой выпускной-2017 впервые пройдёт в Перми 2 июля. На эспланаде соберутся лучшие выпускники 11-х классов со всего Пермского края. В нём примут участие около 1,5 тыс. школьников, их родителей и учителей. Всего ожидается более 2,5 тыс. человек.

Сейчас в школах Пермского края идёт подготовка к выпускным: они начнутся с 24 июня. В одних территориях пройдут парады выпускников, в других — выпускные балы́, в третьих — торжественные вручения медалей и приёмы лучших выпускников школ у глав муниципалитетов.

«Важно, чтобы праздничные мероприятия прошли без происшествий. Задача краевого министерства образования, глав территорий, правоохранительных органов — проработать вопрос безопасности», — отметил на заседании правительства Максим Решетников.

Балы медалистов пройдут в Чернушинском, Карагайском, Верещагинском и Александровском районах. В Перми первый краевой выпускной «Будущее здесь» состоится 2 июля на эспланаде. В торжественном вечере примут участие 1500 выпускников, а также родители, классные руководители, директора школ. Всего ожидается около 2500 человек. Максим Решетников сказал, что обязательно посетит краевой выпускной и поздравит выпускников с успешным окончанием школы.

В рамках Выпускного-2017 пройдёт чествование выпускников, которые достигли особых успехов в учебе. Это победители всероссийских, краевых и международных олимпиад, школьники, получившие максимальное количество баллов на ЕГЭ и их родители.

После торжественной части выпускников ждёт праздничный концерт. Виновников торжества поздравят студенты пермских вузов, для них подготовлено театрализованное представление «Первая любовь». Кульминацией вечера станет выступление приглашённой группы «Пицца».

Источник — администрация губернатора Пермского края