На «Азоте» продолжается летняя оздоровительная кампания

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В филиале «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» проходит летняя оздоровительная кампания. В этом году в загородных центрах отдохнут 370 детей азотчиков, что на 30 человек больше, чем в прошлом году.

Всего на оздоровление школьников компанией выделено 10,3 млн руб. В этом году филиалом «Азот» для отдыха и оздоровления детей выбрано три оздоровительных центра: «Лесная сказка» в Соликамском районе, «Дружба» и «Сказка» недалеко от Березников. Эти учреждения соответствуют ключевым требованиям филиала «Азот» по безопасности, благоустроенности и наличию квалифицированного педагогического персонала, поэтому предприятие ежегодно выбирает эти оздоровительные центры.

Жанна Кирпичева, заместитель директора филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» по персоналу:

— Каждый год филиал «Азот» приобретает всё больше путёвок для детей сотрудников. Мы понимаем, что от того, как школьники проведут летние каникулы, будет зависеть их здоровье и успеваемость во время учебного года. В выбранных нами центрах дети активно проводят время, развивают коммуникативные навыки и получают всё необходимое для оздоровления.

Продолжительность одной смены — 21 день. Для родителей стоимость путёвки, как и в прошлом году, составляет 10% от общей стоимости и не превышает 2 тыс. 800 руб.

Источник - пресс-служба филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в г. Березники