Судьба ДК «Телта» решится до 1 сентября

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Фото: Константин Долгановский

Сегодня, 20 июня, на заседании комитета по развитию инфраструктуры в Законодательном собрании Пермского края обсуждался вопрос дальнейшего использования здания ДК «Телта». В частности, и.о. заместителя председателя краевого правительства, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края Михаил Сюткин заметил, что сейчас необходимо решить две важные проблемы: это реконструкция Пермской художественной галереи и строительство новой сцены для Театра оперы и балета.

«Последние полтора месяца мы ведём активную работу с городской администрацией. Большая часть пятого квартала уже передана на баланс Пермского края. Новую сцену Театра оперы и балета планируется построить в квартале между улицами Монастырской, Окулова и Попова», — говорит Сюткин.

Что же касается переезда художественной галереи, чиновник пояснил, что на сегодняшний день рассматриваются два альтернативных варианта размещения галереи. Первый вариант — это площадка на месте ДК «Телта».

«На данный момент есть экспертиза готовности этого здания к реконструкции. Однако правое крыло «Телты» разрушается на уровне фундамента, поэтому придётся его перестраивать. Судьба ДК «Телта» решится до 1 сентября», — комментирует министр.

Второй вариант подразумевает размещение галереи в рамках комплексного освоения пространства прибрежной части Перми от завода им. Дзержинского до Речного вокзала. В этом случае в городской оборот будет вовлечено значительного количества земли, на котором предполагается разместить культурные объекты.

В этом случае реализация проекта составит не менее 1 млрд руб.