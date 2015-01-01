В связи с отключением электричества на свинокомплексе ГК «Синергия» обратилась в МЧС и прокуратуру

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Руководство ГК «Синергия» направило обращение в ГУ МЧС Пермского края и природоохранную прокуратуру края с просьбой взять на контроль ситуацию с отключением электроснабжения на «Пермском свинокомплексе».

Напомним, сегодня утром специалисты ПАО «Пермэнергосбыт» отключили электричество на свинокомплексе за долги. Без запитки остались СВК-1, СВК-2, цех переработки.

По словам заместителя генерального директора по правовым вопросам ООО ГК «Синергия» Нины Корюховой, фактические долги предприятия перед ресурсоснабжающей организацией на данный момент равны текущей кредиторской задолженности. Оставшаяся часть долга перед энергетиками была погашена по исполнительным листам.

Фактически обязательства перед энергетиками растут за счёт постоянно начисляемых процентов.

Так как отключение электроэнергии грозит гибелью поголовья, возникает риск полной остановки бизнеса, что сводит на нет усилия по выплате долгов кредиторам.

Как пояснили в ПАО «Пермэнергосбыт», электричество на свинокомплексе было отключено в связи с задолженностью предприятия в размере более 120 млн руб.

«ПАО «Пермэнергосбыт» неоднократно предпринимало попытки решения вопроса с задолженностью свинокомплекса путём переговоров, однако они не привели к позитивным для нас результатам. Потому единственным возможным для себя решением мы считаем прекращение роста этой задолженности посредством полного отключения производственных мощностей свинокомплекса от энергоснабжения. При этом объекты социальной сферы — например, детский профилакторий — отключены не будут, мера воздействия коснётся только производства. Возобновление подачи электроэнергии на свинокомплекс возможно только после частичного погашения задолженности, а также заключения и соблюдения должником плана-графика погашения задолженности в полном объёме» — говорит пресс-секретарь ПАО «Пермэнергосбыт Дмитрий Торбеев.

Спустя полтора часа после отключения энергоснабжение на свинокомплексе было возобновлено.

«Новый компаньон»