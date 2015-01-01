В Дзержинском районе Перми открылся детский сад на 360 мест

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В понедельник, 19 июня в Дзержинском районе Перми открылся самый большой детский сад в городе. На открытии побывал глава региона Максим Решетников. Также Максим Решетников осмотрел другие объекты Дзержинского района — отремонтированные дороги, строящуюся школу и производство укупорочных устройств.

Новый детский сад «Конструктор успеха» на 360 мест открылся по адресу ул. Машинистов, 43а в трёхэтажном кирпичном здании общей площадью 5,2 тыс. кв. м на территории более 21 тыс. кв. м.

Детский сад «Конструктор успеха» — самый большой в Перми. Его ввод в эксплуатацию полностью решает вопрос с очередью в дошкольные учреждения в микрорайоне Комсомольский. Кроме того, новый детсад — учреждение инклюзивного образования: дети с ограниченными возможностями посещают его наравне с остальными ребятами, имея широкие возможности для социальной адаптации.

Максим Решетников, осмотрев детский сад, отметил, что особое внимание краевых властей будет уделяться оборудованию детских садов и созданию условий для всестороннего развития детей.

«В целом вопрос по строительству детских садов решён, основной акцент теперь переносим на строительство школ. В дошкольном образовании очень многое нужно для создания условий для развития ребёнка. Будем работать над тем, чтобы для детей края были доступны современные технологии обучения и развития, причем не только во вновь построенных детских садах, но и уже в действующих», — сказал глава края.

Надежда Голиней, директор детского сада «Конструктор успеха»:

— Концепция нашего сада — в том, что созданы девять «площадок успеха», где каждый ребенок может реализовать себя, к 2020 году их планируется открыть 25. На этих площадках дети могут пробовать свои силы в разных областях: моделировании и конструировании, изучении естественных наук, швейном, столярном, гончарном деле, домоводстве и кулинарии, спорте, танцах, вокале. Каждый ребёнок сможет конструировать свой успех, а мы, взрослые, — будем помогать. Мы рады видеть каждого ребёнка. Дошкольные учреждения посещают и дети с ограниченными возможностями.

Максим Решетников посмотрел дороги в Дзержинском районе, ремонт которых был завершён. В частности, участки улиц Зои Космодемьянской и Барамзиной. Эти дороги были отремонтированы с привлечением федеральных средств. На ремонт Зои Космодемьянской направлено 2,9 млн руб., на ремонт Барамзиной — 7,5 млн руб.

Глава края похвалил качественную работу дорожников и добавил, что необходимо уделять внимание и благоустройству придорожной зоны, чтобы территория от проезжей части до зданий была ухоженной.

Также Максим Решетников осмотрел строящуюся школу №59 и производство на предприятии «НордПак» — крупном производителе пластиковых укупорочных устройств.

Источник — администрация губернатора Пермского края