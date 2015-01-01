Бывший гендиректор АО «Пермский свинокомплекс» заплатит штраф за неуплату налоговой более 69 млн руб.

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Как сообщает СУ СК РФ по Пермскому краю, собранные вторым отделом по расследованию особо важных дел доказательства признаны судом достаточными для принятия решения о прекращении уголовного дела и уголовного преследования в отношении бывшего генерального директора АО «Пермский свинокомплекс» Алексея Мальцева, подозреваемого в сокрытии денежных средств (ст. 199.2 УК РФ).

По версии следователей, с 31 октября 2015 года по 26 октября 2016 года он, являясь гендиректором предприятия, зная об имеющейся у предприячтия задолженности по налогам в сумме более 58 млн руб., скрыл денежные средства в размере более 69 млн руб.

В ходе предварительного расследования задолженность АО «Пермский свинокомплекс» по налогам была погашена в полном объёме.

Поэтому уголовное преследование в отношении бывшего генерального директора было прекращено. В отношении него назначен судебный штраф в размере 250 тыс. руб.

«Новый компаньон»