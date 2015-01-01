Олег Постников выдвинулся на выборы губернатора Пермского края

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19 июня 2017 года координатор реготделения партии ЛДПР, руководитель парламентской фракции Олег Постников представил документы в крайизбирком на участие в губернаторских выборах.

Напомним, это уже четвёртый кандидат, предоставивший документы на выдвижение. Ранее документы предоставили врио губернатора Пермского края Максим Решетников («Единая Россия»), адвокат Ирина Филатова (КПРФ) и Андрей Степанов («Патриоты России»).

Период выдвижения кандидатов продлится до 29 июня 2017 года.

«Новый компаньон»