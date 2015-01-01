Олег Постников выдвинулся на выборы губернатора Пермского края
Твитнуть
Поделиться
Плюсануть
Поделиться
19 июня 2017 года координатор реготделения партии ЛДПР, руководитель парламентской фракции Олег Постников представил документы в крайизбирком на участие в губернаторских выборах.
Напомним, это уже четвёртый кандидат, предоставивший документы на выдвижение. Ранее документы предоставили врио губернатора Пермского края Максим Решетников («Единая Россия»), адвокат Ирина Филатова (КПРФ) и Андрей Степанов («Патриоты России»).
Период выдвижения кандидатов продлится до 29 июня 2017 года.
«Новый компаньон»
Твитнуть
Поделиться
Плюсануть
Поделиться