Дмитрий Матвеев назначен заместителем министра здравоохранения Пермского края

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

14 июня Дмитрий Матвеев назначен заместителем министра здравоохранения Пермского края.

Напомним, ранее он курировал социальную сферу в правительстве Кировской области при губернаторе Никите Белых и исполнял обязанности директора ГУП ЧР «Фармация» в Чувашии.

Информацию о его назначении подтвердили в краевом минздраве.

От должности директора «Фармации» Дмитрий Матвеев был освобождён в конце мая текущего года.

Ранее ещё одним заместителем министра здравоохранения в Пермском крае был назначен Константин Шипигузов, который до этого работал заместителем главврача МСЧ №11, где главврачом является экс-министр здравоохранения Анастасия Крутень.