Жизнь в палеонтологии Киностудия «Новый курс» принимает участие в большом международном проекте

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Фильм о палеонтологии в России будет состоять из нескольких историй об учёных, занимающихся раскопками древностей, и о деятельности провинциальных музейщиков. Павел Печёнкин, продюсер пермской части проекта, сообщил, что фильм будет сниматься в разных городах и регионах: в Перми, Оханске, Кирове, Кемерово, Красноярске, на Дальнем Востоке, а также в Польше. Съёмки в Оханске начнутся 4 июля, где Пермский краеведческий музей начнёт очередную экспедицию по раскопкам трогонтериевого слона.

«Съёмки уходящих объектов продолжатся в течение нескольких лет. Будущий фильм — это взгляд на жизнь через палеонтологию, через интерес к истории края, это глубокая, мифологическая история. Основная часть съёмок начнётся в следующем году летом после того, как мы получим деньги. Источники финансирования различные, в том числе министерство культуры РФ и Пермского края. Операторы будут питерские, пермские и польские», — рассказывает Павел Печёнкин.

Главной героиней документальной истории станет Елена Языкова, профессор польского университета и заведующая институтом палеонтологии. В фильм примут участие заместитель директора по развитию Пермского краеведческого музея Татьяна Вострикова и руководитель проекта «Открой Пермский период» Юлия Глазырина. Режиссёром картины выступит питерский сценарист и документалист Мила Кудряшова, а оператором по Пермскому краю — Сергей Лепихин.

Участники экспедиции Татьяна Вострикова и Сергей Островский произвели разведку для оценки состояния места раскопок в Оханском районе, где осмотрели береговую линию и определили масштабы работ. Сама экспедиция начнётся 4 июля и завершится 18 июля. Учёные извлекут кости слона, обнаруженные прошлым летом. Подробно рассказать о предстоящих раскопках и о совместной с кинодокументалистами работе музейщики планируют 3 июля на специальной пресс-конференции.