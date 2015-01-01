В Пермском крае без газа могут остаться более 20 тыс. абонентов-должников

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ООО «Газпром межрегионгаз Пермь» сообщает о том, что с начала этого года в Прикамье отключено от газа более 1 тыс. 300 абонентов, задолжавших за ресурс. Чаще всего саз перекрывается непосредственно на трубопроводе в земле — обрезкой подземного газопровода низкого давления.

Накануне такое отключение работники ресурсоснабжающей организации произвели в Мотовилихинском районе. У абонента был накоплен долг а размере более 70 тыс. руб.

Всего без газа в Пермском крае могут остаться более 20 тыс. абонентов-должников.

«Новый компаньон»