Максим Решетников принял участие в студенческом велопробеге

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Фото: Константин Долгановский

Более 50 студентов Пермского государственного медицинского университета имени Е.А. Вагнера приняли участие в велопробеге, посвящённом Дню медицинского работника. Велосипедисты проехали по ул. Ленина от Театра оперы и балета до экстрим-парка, где в эти дни проходит фестиваль дворового спорта.

В колонне велосипедистов был и глава Пермского края Максим Решетников, который получил приглашение на велопробег несколько месяцев назад во время встречи со студентами ПГМУ.

Максим Решетников, глава Пермского края:

— Хочу поздравить с днём медицинского работника всех врачей, медсестер — всех тех, кто служит этому сложному и важному делу, спасает наши жизни, заботится о нашем здоровье. Позвольте поблагодарить вас за сложный и напряжённый труд. А студентам хочу пожелать присоединиться к числу этих благородных людей, чтобы у вас в профессии всё складывалось хорошо. В жизни всё как на велосипеде: пока ты быстро крутишь педали, ты устойчив и едешь. А когда ты остановился, то что-нибудь происходит. Поэтому, не снижайте темпа, крутите педали, двигайтесь по жизни энергично и быстро. Пусть у вас всё будет хорошо! Поехали!

В пробеге приняли участие лучшие спортсмены вуза, активисты профсоюзного движения, старосты курсов. Врачи особенно хорошо понимают, что движение помогает избежать многих болезней. Студенты-медики устроили велопробег, чтобы своим примером показать — вести здоровый образ жизни совсем несложно.

Источник — администрация губернатора Пермского края