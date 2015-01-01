В Пермь прибудут министр транспорта РФ и глава Росавтодора
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Как сообщает пресс-служба Росавтодора, 21 июня в Пермь прибудут министр транспорта РФ Максим Соколов и глава Росавтодора Роман Старовойт. Они встретятся с врио губернатора Пермского края Максимом Решетниковым и проведут расширенную коллегию, где обсудят результаты программы «Безопасные и качественные дороги» в ПФО.
Как пояснили в ведомстве, перечень объектов, которые посетят Максим Соколов и Роман Старовойт в ходе визита в Пермский край, пока не утверждён.
«Новый компаньон»
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