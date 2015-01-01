Администрация Перми заказала разработку ПСД для реставрации Дома Прянишникова

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По данным сайта госзакупок, объект культурного наследия федерального значения — Дом Прянишникова (дом губернатора), расположенный на ул. Сибирская 27 в Перми — будет отреставрирован. В связи с чем администрация города заказала проект реконструкции здания.

Разработкой ПСД и проведением историко-культурной экспертизы по итогам электронного аукциона займётся ООО «Пермстроймет+», предложившее выполнить работы за цену, вдвое меньшую начальной максимальной — 278 тыс. руб.

Напомним, прежде чем начать проектные работы исполнитель должен получить разрешение на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия в Министерстве культуры Пермского края и разработать научно-проектную документацию по консервации, ремонту, реставрации, приспособлению и воссозданию объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ. Далее провести историко-культурную экспертизу разработанного проекта реставрации и вынести заключение о возможности или невозможности проведения работ.

Согласовать проект реставрации в краевом минкульте и провести госэкспертизу проекта подрядчик должен будет в срок до 10 декабря 2017 года.