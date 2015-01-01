Российские сенаторы озаботились защитой страны от влияния Запада

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На заседании комитета Совета Федерации по международным делам, прошедшем 13 июня был рассмотрен вопрос о создании временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Российской Федерации. На место председателя этой комиссии был рекомендовал зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов. По его словам, комиссия будет мониторить деятельность иностранных государств и международных организаций в России.

По мнению Андрея Климова, в последнее время резко усилилось давление на Россию со стороны Запада.

«Первой причиной создания временной комиссии является усиление давления со стороны стран Запада, а вторая причина связана с грядущими президентскими выборами, на которые активно пытаются оказать воздействие. Поэтому мы вынуждены принять ответные меры, — заявил сенатор. — На данный момент необходим системный подход к данной проблеме. Мы будем действовать парламентскими методами, следить за тем, что происходит, добавлять уточнения в нормативные акты для их эффективной реализации, чтобы обеспечить защиту государственного суверенитета и предотвратить вмешательство во внутренние дела России».

Основными задачами временной комиссии, по словам Климова, является защита государства от политического проникновения и давления других стран, регулирование действующего законодательства с целью совершенствования системы этой защиты.

Результатом деятельности комиссии должно стать создание «такого суверенитета, такой системы защиты РФ, которая будет недоступна для интервентов».

Андрей Климов, заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам:

— В апреле 2017 года в Камбодже прошла 136 Ассамблея международного Совета, объединяющая парламентариев всех стран мира, где была принята декларация, призывающая обеспечить защиту от внешнего воздействия во внутренние дела суверенных государств. И мы полностью реализуем данный документ, который распространяется на парламентариев всего мира. Кроме того, мы действуем согласно ст. 3,4 Конституции РФ, оберегающими суверенитет РФ. В октябре 2017 года пройдёт следующая Ассамблея в Санкт-Петербурге, где сенаторы отчитаются о проделанной работе по принятым мерам.

На вопрос о том, не повлечёт ли борьба с внешним воздействием очередное ужесточение внутреннего режима в России, Андрей Климов заявил, что «гражданам России нечего опасаться».

«Наша задача — оградить Россию от назойливых советов Запада, влияния из-за океана. Наша работа направлена на обеспечение защиты от внешних воздействий. Опасаться того, что комиссия, борясь с внешней угрозой, займётся гражданами России, не стоит», — уверяет сенатор.