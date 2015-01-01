В Перми из-за реконструкции Северной дамбы в Мотовилихе появились пробки

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Фото: Константин Долгановский

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», в Перми, начиная с бульвара Гагарина до ул. Макаренко и на ул. Революции от пересечения с ул. Островского образовалась пробка протяжённостью более 2 км.

Так, скорость движения на бульваре Гагарина составила 3 км/ч, на ул. Макаренко — 5 км/ч. Кроме того, на перекрёстке со Средней дамбой в понедельник утром не работал светофор.

В итоге, образовалась ещё одна пробка на ул. Революции от пересечения с ул. Островского. Здесь скорость движения не превысила 7 км/ч.

Фото: Константин Долгановский

Напомним, трудности с передвижением авто транспорта возникли в связи с закрытием Северной дамбы на ремонт на прошлой неделе.

На время ремонтных работ движение автобусов: №77, 32, 4, 68 было организовано через Среднюю дамбу. Так как в это же время будет вестись ремонт дороги на участке от ул. Газеты Звезда до Комсомольского проспекта маршрут троллейбусов будет проходить по кольцу до пл. Дружбы, движение автобусов — по Средней дамбе через ул. Островского, Екатерининскую, в обратном направлении — через ул. Луначарского с выходом на Среднюю дамбу. Конечной точкой перекрытия Северной дамбы стал Разгуляй.









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