«Звезда-2005» выходит в лидеры чемпионата

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Пермская команда «Звезда-2005» после домашней победы над ФК «Кубаночка» возглавила турнирную таблицу чемпионата России по футболу среди женских команд.

Матч 7-го тура между пермским и краснодарским футболистками завершился со счётом 2:0. Сначала под занавес первого тайма отличилась Екатерина Пантюхина. Закрепила же успех своей команды на 72-й минуте Олеся Курочкина.

После этой победы «Звезде-2005» удалось опередить ЦСКА на два очка. При этом стоит отметить, столичный клуб провёл на одну игру меньше.

Победный результат стал своеобразным подарком для поклонников пермской команды. Накануне встречи, 15 июня, «Звезда-2005» отметила свой день рождения. Ровно 12 лет назад, в 2005 году, состоялась первая тренировка будущего неоднократного чемпиона и обладателя Кубка страны. На поле тогда вышли 25 человек. Основу команды составили преподаватели и студенты ПГСХА и ПГТУ, а также учителя физической культуры школ города.