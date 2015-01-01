В Перми глава Ростехнадзора рассказал о планах введения системы «Электронных инспекторов»

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Сегодня, 16 июня, во время обсуждения результатов реформы контрольно-надзорной деятельности глава Ростехнадзора России Алексей Алёшин рассказал о дальнейших планах реформы работы. Одним из нововведений, по его словам, в будущем станет система «Электронных инспекторов», которая позволит специалистам ведомства точечно контролировать безопасность предприятий.

«Каждая надзорная организация будет иметь свой личный кабинет, в котором сможет заполнять нужные документы. Система будет автоматически отслеживать ошибки оформления, просрочку документов. В дальнейшем, когда в неё будут занесены итоги производственного контроля, она сможет просчитывать риски. Таким образом, предприниматели сами смогут себя проверять», — пояснил Алексей Алёшин.

«Электронные инспекторы» станут продолжением системы дистанционного надзора, которую сейчас тестирует Ростехнадзор. Планируется, что её начнут внедрять к концу года. Кроме того, Алёшин рассказал и о кадровой проблеме контрольно-надзорных ведомств. По его словам, большинство инспекторов сейчас являются «самоучками», в лучшем случае с техническим образованием. Для решения этой проблемы, в планах создание сетевого университета на базе восьми технических вузов с программой обучения специалистов по промышленной безопасности.

Врио губернатора Пермского края Максим Решетников также отметил, что основной запрос предпринимателей сегодня — создание легального поля с равными правилами игры для всех. Этому может способствовать ещё одно нововведение, анонсированное министром по вопросам «Открытого правительства» Михаилом Абызовым, по которому к 1 июля 2018 года все надзорные мероприятия для бизнеса будут проводиться на основании чек-листов размещённых в открытом доступе.

После выступления спикеров предприниматели задали им свои вопросы, многим из них Михаил Абызов предложил написать отдельные обращения в свой адрес, чтобы решить существующие проблемы.

«Мне хотелось бы, чтобы это мероприятие принесло реальную и конкретную пользу», — отметил он.