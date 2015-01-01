В Перми будет построен новый медико-социальный реабилитационный центр

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Об этом сегодня, 16 июня, рассказал глава Пермского края Максим Решетников на встрече с работниками социальной отрасли. Глава региона поздравил их с профессиональным праздником, наградил лучших работников благодарностями, рассказал о приоритетах краевых властей в социальной сфере.

Максим Решетников отметил, что практически каждый четвёртый житель края является получателем мер социальной поддержки.

«Благодарю вас за вашу непростую, но такую важную работу, за отзывчивость, готовность помогать тем, кто нуждается в особом внимании и поддержке», — сказал глава края.

Приоритеты в социальной сфере — это поддержка пожилых людей, укрепление института семьи. Не менее важная задача — создание системы помощи людям с ограниченными возможностями: основные направления здесь — создание безбарьерной среды и содействие трудоустройству.

Максим Решетников отметил, что будет развивать в крае инфраструктуру.

«Более 10 лет в регионе не строилось никаких социальных учреждений. Мы понимаем, что больницы важны, дороги важны, но и в социальной сфере нам тоже нужно делать шаги, поэтому в пятилетнюю программу будут включены два объекта. Первый — это новый дом-интернат для престарелых и инвалидов в Перми. Нужно, чтобы он был технологичный и удобный, и чтобы в дальнейшем мы этот опыт могли тиражировать. Второй объект — краевой высокотехнологичный медико-социальный реабилитационный центр на 80-100 мест», — рассказал глава края.

Пермский край входит в пятёрку лучших по семейному устройству детей-сирот. Сегодня в учреждениях остается не более 700 ребят, в 2007 году их было более 5 тыс. человек. В замещающих семьях находятся почти 12 тысяч детей. Показатель социального сиротства в крае ежегодно снижается и составляет 2,2% (по России — 2,1%). При этом Максим Решетников считает, что система поддержки семей с детьми должна строиться на стимулировании собственного потенциала семьи, нетерпимости к иждивенчеству.

Максим Решетников ответил на вопросы работников социальной сферы. Он рассказал о том, что социальные учреждения будут включены в программу подключения к высокоскоростному интернету наряду с учреждениями образования и здравоохранения. Говоря об адресном подходе в социальной сфере, Максим Решетников упомянул, что необходимо переходить от приёма заявлений к выявлению нуждающихся в поддержке. Поэтому основой работы должен стать принцип социальных участковых, которые смогут объединить усилия всех ведомств в интересах конкретных нуждающихся в помощи людей.

В работе с пожилыми людьми основные приоритеты — продление активного долголетия, создание условий для занятий физкультурой, организация трудовой деятельности, помощь в освоении работы с компьютером. В работе с детьми Максим Решетников призвал социальных работников делать упор на профилактику, адресную поддержку неблагополучных детей, выявление сложных ситуаций на ранних стадиях. Отвечая на вопрос о состоянии детских оздоровительных лагерей, Максим Решетников отметил, что все загородные лагеря проверены перед открытием межведомственной комиссией, а детские походы и сплавы рекомендовано регистрировать в службах спасения.

Источник — администрация губернатора Пермского края