В Прикамье снижается административная нагрузка на бизнес

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Сегодня, 16 июня в Перми прошло публичное обсуждение контрольно-надзорной деятельности Западно-Уральского управления Ростехнадзора. В мероприятии приняли участие глава Пермского края Максим Решетников, министр РФ по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов и руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Алексей Алешин.

В Пермском крае успешно реализуется приоритетная программа «Реформа контрольной и надзорной деятельности». В рамках программы снижается административная нагрузка на бизнес, стимулируется выход предпринимателей из «теневого» сектора. Снижение давления на бизнес со стороны контролирующих органов определены президентом РФ Владимиром Путиным как важнейшие составляющие улучшения инвестиционного климата в стране.

В Прикамье начали действовать надзорные каникулы для малого бизнеса, создана система защиты бизнеса от проверок на основе необоснованных и анонимных жалоб. Также вступил в силу запрет на истребование у организаций документов, имеющихся в распоряжении органов власти.

В этом году, по словам Максима Решетникова, в рамках приоритетной программы «Совершенствование контрольной и надзорной деятельности» предстоит разработать и внедрить систему профилактики правонарушений, механизмы оценки результативности контрольно-надзорной деятельности, а также исключить избыточные, устаревшие и дублирующие обязательные требования.

Ростехнадзор заявил о реализации принципов риск-ориентированного контроля и надзора. Деятельность контрольно-надзорных органов должна быть направлена в первую очередь на предупреждение и профилактику нарушений. Ключевым направлением является организация проверок с учётом риск-ориентированного подхода. Не менее 90% проверок в будущем году должны проходить на объектах высоких категорий риска.

«Наша основная задача — обеспечить безопасность жизни и здоровья граждан. Мы обсудили правоприменительную практику Ростехнадзора в Пермском крае. Мы начали преобразования в 2012 году, когда приняли закон о промышленной безопасности — объекты были распределены по категориям риска. Мы сократили количество особо опасных объектов с 290 тыс. до 9 тыс., оставив только те, которые представляют реальную угрозу. Сегодня нужно принять новые решения, чтобы сделать контрольно-надзорную деятельность более совершенной. Поступило много пожеланий от предпринимателей. Во многих случаях для устранения нарушений ставятся нереальные сроки и предприниматель вынужден нарушать их. Будем вносить изменения в законодательство», — заявил Михаил Абызов.

«Предприятия, которые сегодня присутствовали, имели возможность поставить вопрос об избыточном уровне требований со стороны контрольно-надзорных органов. Вижу, что сегодня реализуется концепция нулевого риска: на всякий случай закладываются максимальные требования. Никакой возможности гибко подходить к вопросу, дифференцировать их у региональных властей нет, так что здесь нужны шаги в направлении риск-ориентированного подхода», — заметил на встрече Максим Решетников.

Также в рамках визита министра РФ по вопросам Открытого правительства участники публичных слушаний посетили производственную площадку ООО «Инкаб».

Источник — администрация губернатора Пермского края