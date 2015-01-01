Успей купить 4-х комнатную квартиру в доме на Чернышевского, 15В с летней скидкой 3%!

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ПРОСТОРНО!

Квартира для большой семьи, в которой для каждого найдется свое пространство.

ТИХО!

Комплекс давно сдан и все соседи уже произвели ремонтные работы.

Дом находится на второй линии от дороги, поэтому отсутствует загазованность и шум.

БЕЗОПАСНО!

Территория огорожена и находится под пристальным наблюдением камер,

а спокойствие жителей обеспечивает профессиональная охрана.

УДОБНО!

Подземная двухуровневая парковка с доступом лифта из фойе дома.

7 огороженных детских игровых комплексов, баскетбольные площадки, продуктовый магазин, частный детский сад, фитнес-клуб — все расположено для жителей на закрытой территории комплекса.

Лучший фитнес-центр с бассейном в 10 минутах ходьбы по красивой аллее.

ПРЕСТИЖНО!

Жилой комплекс имеет приписку к лучшим образовательным учреждениям города. Солидное приятное соседство.

ВЫГОДНО!

Низкий размер коммунальных платежей.

При покупке этим летом Вы экономите не только сумму более 200 000 рублей при полной оплате, но ещё и получаете рассрочку* без переплат до 12 месяцев и возможность приобрести парковочное место от 500 000 рублей!

Узнайте подробности об акции в офисе продаж PAN City Group по адресу: Пермь, ул. Ленина, 72а и по тел. (342) 257-17-17 .

* Рассрочка предоставляется ООО «ПАН Сити Групп».

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