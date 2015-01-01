Успей купить 4-х комнатную квартиру в доме на Чернышевского, 15В с летней скидкой 3%!

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4-х комнатную квартиру в доме на Чернышевского, 15В с летней скидкой 3%!
ПРОСТОРНО!
Квартира для большой семьи, в которой для каждого найдется свое пространство.
ТИХО!
Комплекс давно сдан и все соседи уже произвели ремонтные работы.
Дом находится на второй линии от дороги, поэтому отсутствует загазованность и шум.
БЕЗОПАСНО!
Территория огорожена и находится под пристальным наблюдением камер,
а спокойствие жителей обеспечивает профессиональная охрана.
УДОБНО!
Подземная двухуровневая парковка с доступом лифта из фойе дома.
7 огороженных детских игровых комплексов, баскетбольные площадки, продуктовый магазин, частный детский сад, фитнес-клуб — все расположено для жителей на закрытой территории комплекса.
Лучший фитнес-центр с бассейном в 10 минутах ходьбы по красивой аллее.
ПРЕСТИЖНО!
Жилой комплекс имеет приписку к лучшим образовательным учреждениям города. Солидное приятное соседство.
ВЫГОДНО!
Низкий размер коммунальных платежей.
При покупке этим летом Вы экономите не только сумму более 200 000 рублей при полной оплате, но ещё и получаете рассрочку* без переплат до 12 месяцев и возможность приобрести парковочное место от 500 000 рублей!
Узнайте подробности об акции в офисе продаж PAN City Group по адресу: Пермь, ул. Ленина, 72а и по тел.
* Рассрочка предоставляется ООО «ПАН Сити Групп».
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