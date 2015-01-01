Дмитрий Санников назначен и. о. заместителя министра социального развития Пермского края

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

filarmonia.perm.ru

Как стало известно «Новому компаньону», и.о. заместителя министра социального развития Пермского края назначен начальник отдела развития социальной инфраструктуры краевого минсоца Дмитрий Санников.

Дмитрий Санников в разговоре с корреспондентом «Нового компаньона» информацию о своём назначении подтвердил, пояснив, что теперь он занимает две должности: начальника отдела развития, а также и.о. заместителя министра.

По информации наших источников, в будущем он займёт место заместителя министра социального развития Пермского края и будет курировать вопросы, которыми раньше занимался Павел Фокин до назначения на должность министра социального развития.

Напомним, Павел Фокин был назначен главой министерства в январе этого года после того, как Татьяна Абдуллина пошла на повышение и заняла кресло вице-премьера краевого правительства.

Ранее основным претендентом на должность заместителя министра социального развития называлась Екатерина Бербер, которая имеет опыт руководства министерством социального развития и работы зампредом краевого правительства.

С 1 февраля этого года она уволилась с должности исполнительного директора медиахолдинга «АктивМедиа», близкого депутату Госдумы Дмитрию Скриванову.

Дмитрий Санников работает в Министерстве социального развития Пермского края с 2012 года.

«Новый компаньон»