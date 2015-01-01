В Пермском крае в этом году уже почти 7 тыс. человек пострадало от укусов клещей

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По результатам мониторинга эпидемиологической ситуации по инфекциям, передающимся с укусами клещей на 15 июня 2017 года в медицинские организации Пермского края с присасыванием клещей обратилось 6796 человек.

Роспотребнадзор по Пермскому краю сообщает, что первыми по количеству обратившихся в лечебные организации края с присасыванием клещей занимают Очерский, Верещагинский, Сивинский, Частинский, Карагайский, Суксунский, Усольский,Чернушинский, Кишертский, Нытвенский районы.

К жителям Перми клещи присасываются чаще при посещении дачных массивов «Кукуштан», «Алёшиха», «Янычи», «Жебреи».

С начала сезона клещевой активности зарегистрировано девять случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом (КВЭ), 30 случаев заболевания клещевым беррелиозом (ИКБ). Для сравнения, за аналогичный период 2016 года зарегистрировано 58 случаев заболевания КВЭ и 29 — ИКБ.

Вакцинация населения против КВЭ продолжается. По краю привито 189 тыс. 968 человек, что составляет 74,9% от плана Роспотребнадзора. Обработки в лесопарковых, рекреационных зонах, на кладбищах и в летних оздоровительных организациях продолжаются.

Специалисты управления напоминают, что необходимо в обязательном порядке использовать защитную одежду, репелленты.